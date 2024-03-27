Подмосковье 27 марта 2024, 13:19 Пенсионеры из Лобни побывали на экскурсии в Раменском Пресс-служба администрации города или района

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Участники проекта «Активное долголетие» в Лобне побывали на новых экскурсиях. Они осмотрели достопримечательности родного округа и соседнего муниципалитета.

Долголеты побывали в историко-художественном музее и церкви Бориса и Глеба, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Деревянный храм на погосте у Борисоглебского озера известен с начала XVII века.

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Также долголеты съездили в Раменское, где посетили храм Владимирской иконы Божией Матери. Он построен в готическом стиле на территории усадьбы, принадлежавшей Михаилу Измайлову. Считается, что здание церкви переделывалось в процессе строительства Матвеем Казаковым.

Пресс-служба администрации города или района

Стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Московской области. В Лобне для этого необходимо прийти с социальной картой по адресу: улица Молодежная, 4. Телефон: 8 (495) 579-46-61.

На прошлой неделе более 100 участников программы «Активное долголетие» приняли участие в музыкальном конкурсе в Волоколамске. Поддержать подмосковных вокалистов приехал депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы Владимир Вшивцев.