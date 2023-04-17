17 апреля 2023, 11:37
Пенсионеры из «Активного долголетия» сыграют в шашки с лучшими гроссмейстерами Подмосковья
Открытые уроки шашек проходят в клубах «Активное долголетие» в Подмосковье. Игры уже прошли в Ступине, Клину и Солнечногорске. В апреле их проведут еще в четырех округах.
Уроки проводят представители Федерации шашек Подмосковья. На них профессионалы одновременно играют с несколькими противниками, а также дают советы новичкам интеллектуального спорта.
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Следующая игра состоится 17 апреля в Ленинском округе, затем — 19 апреля в Истре, 24 апреля в Чехове и 26 апреля в Королеве.
«Участники открытых занятий смогут продемонстрировать свои навыки на областном шахматно-шашечном турнире, который пройдет 20 сентября в Ступино», — отметили в Минсоцразвития.
Подробнее о занятиях клуба можно узнать по ссылке.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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