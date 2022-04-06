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    06 апреля 2022, 19:03

    Пенсионеры из «Активного долголетия» Истры научились готовить фингер фуд

    Анастасия Борискова

    В Истринском филиале Красногорского колледжа проходят кулинарные мастер-классы для участников проекта «Активное долголетие».

    Пенсионеры из «Активного долголетия» Истры научились готовить фингер фуд

    Преподаватели Красногорского колледжа проводят занятия по кулинарии для участников «Активного долголетия». Все уроки участники программы посещают бесплатно.

    На мастер-классы участники приносят продукты. Список необходимых ингредиентов им высылают за несколько дней до занятия. Предпочтения преподаватели отдают традиционным блюдам, ингредиенты для которых можно найти в любом холодильнике. Но иногда бывают и непривычные для студентов курсов блюда. Например, английский десерт трайфл или закуски фингер-фуд.

    Куратор проекта «Активное долголетие» в городском округе Истра Оксана Мощицкая рассказала о том, что программа для участников очень разнообразная.

    «У нас огромный перечень спортивных мероприятий, творческих. Мы рисуем лепим из глины, различные подделки из разных материалов, у нас есть активный театр. Мы проводим туристические поездки», — сообщила Мощицкая.

    Для участия в любой активности никакой предварительной регистрации не нужно. Необходимо являться участником программы «Активное долголетие».