Пенсионеры из «Активного долголетия» Истры научились готовить фингер фуд

В Истринском филиале Красногорского колледжа проходят кулинарные мастер-классы для участников проекта «Активное долголетие».

Преподаватели Красногорского колледжа проводят занятия по кулинарии для участников «Активного долголетия». Все уроки участники программы посещают бесплатно.

На мастер-классы участники приносят продукты. Список необходимых ингредиентов им высылают за несколько дней до занятия. Предпочтения преподаватели отдают традиционным блюдам, ингредиенты для которых можно найти в любом холодильнике. Но иногда бывают и непривычные для студентов курсов блюда. Например, английский десерт трайфл или закуски фингер-фуд.

Куратор проекта «Активное долголетие» в городском округе Истра Оксана Мощицкая рассказала о том, что программа для участников очень разнообразная.

«У нас огромный перечень спортивных мероприятий, творческих. Мы рисуем лепим из глины, различные подделки из разных материалов, у нас есть активный театр. Мы проводим туристические поездки», — сообщила Мощицкая.

Для участия в любой активности никакой предварительной регистрации не нужно. Необходимо являться участником программы «Активное долголетие».