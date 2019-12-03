Пенсионеры Истры взяли в руки кисти. Уроки рисования для них проводят в «Новом Иерусалиме»

Краски и мольберты в огромном зале, а за окном — Новоиерусалимский монастырь. Такие виды определенно вдохновляют на живопись. Новое арт-пространство создали специально для участников программы «Активное долголетие» в Истре. Пенсионеры смело берут в руки карандаши и кисти.

«Это отвлекает от наших болезней, от наших лет, и мы пишем с удовольствием, чтобы нам понравилось, забываешь все заботы, все болячки уходят. Люблю больше масло, потому что гуашь быстро сохнет, а маслом можно работать даже плацами», — отметила пенсионерка Ирина Ермакова.

Ирине Ермаковой 75 лет. Почти 30 лет она проработала в «Останкино». И на пенсии женщина продолжает заниматься творчеством — теперь взялась за художественное ремесло. Но большинство участников «Активного долголетия» на уроке живописи оказались впервые.

«Я недавно вышла на пенсию. До этого много лет работала в Москве и была приятно удивлена, что в Истре насыщенная жизнь, особенно для людей нашего серебряного возраста. Поэтому я с удовольствием принимаю участие во всех мероприятиях», — рассказала пенсионерка Кадима Наконечная.

Открывать для себя новое, использовать для этого все возможности — это и означает быть активным. Рисование развивает мелкую моторику рук, память и абстрактное мышление.

Источник фото: телеканал «360»

Атмосфера музейно-выставочного комплекса только помогает. Сегодня пенсионеры вдохновляются классической экспозицией — историей Новоиерусалимского монастыря. Завтра могут отправится на выставку Шагала или взглянуть на «90 шедевров Подмосковья». И все это бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Выучить английский в 78. Пенсионеры Балашихи осваивают язык на курсах «Активного долголетия» Подробнее

На пенсии жизнь обретает новые краски. Проект «Активное долголетие» именно об этом. Бесплатные занятия пенсионеры выбирают для себя сами — на портале «Добродел». И художественное творчество сейчас пользуется высоким спросом, и входит в топ-10 любимых занятий.