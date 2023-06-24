Подмосковье 24 июня 2023, 14:06 Пенсионеры и многодетные семьи Солнечногорска получат новые льготы этим летом

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В городском округе Солнечногорск этим летом начнут действовать новые меры поддержки по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Выплаты предусмотрены для малоимущих пенсионеров и семей с детьми-инвалидами и школьного возраста.

«Благодарим губернатора за важный шаг в оказании данной материальной поддержки. Эти люди, действительно, самый незащищенный с точки зрения материального обеспечения слой населения. Выплаты станут большой помощью, как и сам паспорт льготника в цифровом формате», — отметил руководитель местного отделения общественной организации «Офицеры России» Владимир Залетов.

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С начала года помощью воспользовались 139 семей округа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Новую выплату каждый месяц будут получать родители или опекуны для ухода за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать, а также доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, который на текущий момент составляет 34,5 тысячи рублей.

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