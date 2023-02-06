06 февраля 2023, 10:18
Пенсионеры и дети из Серпухова изготовили 350 оберегов для участников СВО
Акцию «Оберег для солдата» провели для пенсионеров и детей, получающих социальные услуги в Серпухове. Триста пятьдесят оберегов отправят в зону проведения специальной военной операции ко Дню защитника Отечества.
«Два наших учреждения сразу же откликнулись на предложение. Это дети из семейного центра и пенсионеры клуба „Грация“», — рассказала представитель управления соцразвития Серпухова Светлана Посухова.
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Часть оберегов старшие участники сделали самостоятельно, дома. Другие выполнили в социальном центре «Серпуховский». После все рукодельные талисманы освятили в церкви.
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Ребята из семейного центра мастерили подарки солдатам на занятиях в кружке бисероплетения. Кто-то из них сумел изготовить по два, а кто-то и по три оберега за одно занятие.
Талисманы передадут бойцам с ближайшим гуманитарным грузом.
Участнику СВО, который получил тяжелые ранения, подарили автомобиль. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что сам военный — человек скромный, поэтому о том, что дарить, пришлось узнавать у командира.
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