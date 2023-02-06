Подмосковье 06 февраля 2023, 10:18 Пенсионеры и дети из Серпухова изготовили 350 оберегов для участников СВО

Читать 360tv в

Акцию «Оберег для солдата» провели для пенсионеров и детей, получающих социальные услуги в Серпухове. Триста пятьдесят оберегов отправят в зону проведения специальной военной операции ко Дню защитника Отечества.

«Два наших учреждения сразу же откликнулись на предложение. Это дети из семейного центра и пенсионеры клуба „Грация“», — рассказала представитель управления соцразвития Серпухова Светлана Посухова.

Реклама

Часть оберегов старшие участники сделали самостоятельно, дома. Другие выполнили в социальном центре «Серпуховский». После все рукодельные талисманы освятили в церкви.

Реклама

Ребята из семейного центра мастерили подарки солдатам на занятиях в кружке бисероплетения. Кто-то из них сумел изготовить по два, а кто-то и по три оберега за одно занятие.

Талисманы передадут бойцам с ближайшим гуманитарным грузом.

Участнику СВО, который получил тяжелые ранения, подарили автомобиль. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что сам военный — человек скромный, поэтому о том, что дарить, пришлось узнавать у командира.