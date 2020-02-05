Пенсионеры дружат с компьютером. Подмосковье заняло третье место на конкурсе «Спасибо Интернету»

Московская область заняла 3-е место в номинации «Самый активный регион» всероссийского конкурса «Спасибо Интернету — 2019». В тройку регионов также вошли Республика Татарстан и Воронежская область.

«С октября 2019 года в Подмосковье реализуется проект губернатора „Активное долголетие“. В рамках этого проекта люди старшего поколения могут бесплатно обучиться компьютерной грамотности и не только. 76,9% участников конкурса из Подмосковья уже окончили курсы компьютерной грамотности. Я благодарю всех, кто принимал участие в конкурсе и желаю новых побед и личных достижений. Благодаря вашей активности Подмосковье уже несколько лет входит в ТОП-10 самых активных регионов!» — прокомментировала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В общей сложности в конкурсе приняли участие свыше 4,5 тысяч пенсионеров из 79 регионов России, где 6,6% от всех работ, пришедших на конкурс, поступило от пенсионеров Московской области. Кроме того, Александр Малаш из Коломны, Петр Гречкин из Пущина и Борис Орлов из Одинцова отмечены как самые возрастные участники — старше 90 лет.

Организаторами конкурса выступили ПАО «Ростелеком», Пенсионный фонд России при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет -грамотности граждан старшего возраста. К участию приглашались пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в интернете как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.