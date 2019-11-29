Выучить английский в 78. Пенсионеры Балашихи осваивают язык на курсах «Активного долголетия»

Пенсионеры Балашихи учат иностранные языки на курсах «Активного долголетия». Они уже могут рассказать о себе и узнать дорогу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Пожилые люди посещают курсы по изучению английского языка в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Для них дважды в неделю в здании балашихинского управления социальной защиты населения проводят двухчасовые занятия.

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Курсы по изучению английского языка для старшего поколения начались в середине октября. Занятия проводит волонтер Татьяна Кехайова, которая ранее уже преподавала иностранный язык пенсионерам в Университете третьего возраста.

Татьяна Кехайова отмечает, что занятия идут очень успешно. «Видимо, в Балашихе живут талантливые люди. Они превосходно все запоминают! Более половины слушателей курсов ранее никогда не имели дело с английским языком, а изучали французский и немецкий. Но за такое короткое время они уже могут рассказать о себе, своей семье и узнать дорогу», — говорит волонтер.

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На занятиях ученики «серебряного возраста» разучивают песни и скороговорки для лучшего запоминания английских слов, тренируют память и повышают словарный запас. Самым старшим ученицам в группе по изучению английского языка исполнилось по 78 лет.

Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе с октября 2019 года. Ее участники могут посещать бесплатные обучающие курсы и мастер-классы, спортивные занятия и творческие кружки.