Пенсионеры «Активного долголетия» сыграли в хоккей с легендой советского спорта

Советский хоккеист Виктор Шалимов провел мастер-класс для участников программы «Активное долголетие». Подмосковные пенсионеры научились стоять на коньках, сфотографировались со звездой и пообещали регулярно посещать каток.

Пусть на улице уверенный плюс, зато в ледовом дворце в Мытищах долгожданная зима. Участники программы «Активное долголетие» вышли на лед, чтобы научиться играть в хоккей.

И дело не только в тяге к спорту. В гости к пенсионам пришел олимпийский чемпион СССР по хоккею Виктор Шалимов. В 1976 году он взял олимпийское золото. А родом спортсмен из подмосковного Солнечногорска.

«Чем дольше мы будем заниматься, тем лучше. Это все-таки здоровье», — отметил хоккеист Виктор Шалимов.

Источник фото: телеканал «360»

Спортсмен раздавал советы начинающим и объяснял, как правильно кататься. И пока одни упорно тренировались, другие выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться со звездой.

Когда ученики разобрались, как правильно стоять на коньках, начался настоящий хоккей. Обычные клюшки для ходьбы на хоккейные дамы поменяли с радостью.

«Мой племянник — стопроцентный хоккеист. Я взяла автограф у Виктора Ивановича и пошлю ему. Это самый лучший для него будет подарок. Я так рада, что побывала на этом мероприятии. Это просто восторг!» — поделилась участница проекта «Активное долголетие» Лидия Хандрамайло.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Виктора Шалимова, советская хоккейная школа многое дала современному хоккею.

«Многое из советской школы взяли и канадцы, и все остальные. И у нас тоже осталась советская школа. Игроков много, востребованность большая», — подчеркнул Шалимов.

Занятия на льду старшему поколению очень понравились. Многие после этого мастер-класса пообещали регулярно ходить на каток.