Пенсионеры «Активного долголетия» сыграли в хоккей с легендой советского спорта
Пусть на улице уверенный плюс, зато в ледовом дворце в Мытищах долгожданная зима. Участники программы «Активное долголетие» вышли на лед, чтобы научиться играть в хоккей.
И дело не только в тяге к спорту. В гости к пенсионам пришел олимпийский чемпион СССР по хоккею Виктор Шалимов. В 1976 году он взял олимпийское золото. А родом спортсмен из подмосковного Солнечногорска.
«Чем дольше мы будем заниматься, тем лучше. Это все-таки здоровье», — отметил хоккеист Виктор Шалимов.
Спортсмен раздавал советы начинающим и объяснял, как правильно кататься. И пока одни упорно тренировались, другие выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться со звездой.
Когда ученики разобрались, как правильно стоять на коньках, начался настоящий хоккей. Обычные клюшки для ходьбы на хоккейные дамы поменяли с радостью.
«Мой племянник — стопроцентный хоккеист. Я взяла автограф у Виктора Ивановича и пошлю ему. Это самый лучший для него будет подарок. Я так рада, что побывала на этом мероприятии. Это просто восторг!» — поделилась участница проекта «Активное долголетие» Лидия Хандрамайло.
По словам Виктора Шалимова, советская хоккейная школа многое дала современному хоккею.
«Многое из советской школы взяли и канадцы, и все остальные. И у нас тоже осталась советская школа. Игроков много, востребованность большая», — подчеркнул Шалимов.
Занятия на льду старшему поколению очень понравились. Многие после этого мастер-класса пообещали регулярно ходить на каток.