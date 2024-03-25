Подмосковье 25 марта 2024, 09:57 Пенсионеру с сердечной недостаточностью оказали помощь в торговом центре Орехово-Зуева Росгвардия МО

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Росгвардейцы Юрий Пименов и Семен Люлюкин пришли на помощь 80-летнему мужчине, которому внезапно стало плохо в торговом центре. Случай произошел в Орехово-Зуеве.

Росгвардейцы узнали, что в одном из магазинов торгового центра сработала тревожная сигнализация, и бросились туда. Оказалось, что в зале стало плохо одному из посетителей — пожилой мужчина находился в предобморочном состоянии.

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Правоохранители оказали пострадавшему необходимую доврачебную помощь и контролировали состояние пожилого мужчины до приезда врачей.

Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц, где врачи определили у него сердечную недостаточность. Пенсионер получил своевременную помощь.

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