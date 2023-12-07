Подмосковье 07 декабря 2023, 16:05 Пенсионеру из Солнечногорска подарили снегоуборочную машину для содержания дворового катка Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Предприниматель из Солнечногорска исполнил мечту пенсионера и подарил ему снегоуборочную машину. Николай Кирст почти 20 лет занимается содержанием дворового катка на Банковской улице, новая техника поможет ему в этом.

Жителю Солнечногорска Николаю Кирсту 67 лет, и 19 из них он в одиночку заливает большой каток для детворы на Банковской улице. Мужчина мечтал о ручной снегоуборочной машине, которая облегчит его труд. Об этом он рассказал журналистам Телеканала 360.

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Владелец ресторана в Солнечногорске Дмитрий Нестеров увидел сюжет и решил вручил пенсионеру долгожданный подарок.

«О мечте нашего жителя узнал из сюжета Телеканала 360. Не раздумывая, решил сделать ему такой подарок. Лопатой здесь сложно убрать большой каток, а снегоуборочная машина очень выручит, особенно в период снегопадов. Помогать нужно всегда», — сказал предприниматель.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Новая техника позволит в два раза быстрее очищать лед от снега. Пенсионер отметил, что теперь его каток станет самым образцовым в Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования родным долголета Олега Ворслова из Солнечногорска.

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