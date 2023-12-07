07 декабря 2023, 16:05
Пенсионеру из Солнечногорска подарили снегоуборочную машину для содержания дворового катка
Предприниматель из Солнечногорска исполнил мечту пенсионера и подарил ему снегоуборочную машину. Николай Кирст почти 20 лет занимается содержанием дворового катка на Банковской улице, новая техника поможет ему в этом.
Жителю Солнечногорска Николаю Кирсту 67 лет, и 19 из них он в одиночку заливает большой каток для детворы на Банковской улице. Мужчина мечтал о ручной снегоуборочной машине, которая облегчит его труд. Об этом он рассказал журналистам Телеканала 360.
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Владелец ресторана в Солнечногорске Дмитрий Нестеров увидел сюжет и решил вручил пенсионеру долгожданный подарок.
«О мечте нашего жителя узнал из сюжета Телеканала 360. Не раздумывая, решил сделать ему такой подарок. Лопатой здесь сложно убрать большой каток, а снегоуборочная машина очень выручит, особенно в период снегопадов. Помогать нужно всегда», — сказал предприниматель.
Новая техника позволит в два раза быстрее очищать лед от снега. Пенсионер отметил, что теперь его каток станет самым образцовым в Солнечногорске.
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