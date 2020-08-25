Головные боли обернулись гематомой. Как пенсионеру из Подмосковья спасли жизнь благодаря своевременному КТ

В подмосковном Пушкино врачи спасли жизнь пациента старше 50 лет. Но сначала он помог себе сам — это стало ключевым моментом. Две недели пенсионер пытался не зацикливаться на нараставших сильных головных болях. Вовремя, как оказалось, он сделал самый нужный шаг — записался на компьютерную томографию.

Боли уже были нестерпимыми. Сначала — КТ, а после пенсионер отправился к врачу с результатами. Только попал не на прием, а на операционный стол.

После обследования, пока еще описывали снимок, мужчина ждал в коридоре. Внезапно его состояние резко ухудшилось, рассказала нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская.

Он буквально „поплыл“, стала западать речь. В коридоре мы его и поймали. В прямом смысле этого слова. Посмотрели снимок и сразу взяли в операционную. Если бы он был, например, на даче, то мы бы его не спасли — состояние было критическим Нина Вознесенская.

Пенсионер оказался на срочной операции — трепанации черепа. Врачи экстренно убрали 200 миллилитров крови. Гематоме было уже около двух недель.

«Травмы у него не было, но повредить сосуд достаточно легко и в повседневной жизни», — уточнила врач-нейрохирург.

Мужчина пошел на поправку уже спустя сутки. Вернулась речь, он стал ходить, а через неделю его выписали. Вскоре сняли швы.

Конечно, сейчас есть косметический дефект, но он ходит в кепочке. Через полгода мы поставим титановую пластину, будет опять красавчик Нина Вознесенская.

По словам нейрохирурга, это второй похожий случай в более чем 20-летней практике. Однажды удалось спасти мужчину, которому резко стало плохо перед кабинетом КТ.

«Иду по коридору, вижу — стоят мужчина с женщиной. Вдруг он начинает сползать по стене. Подхожу — речь бессвязная. Говорю: „Срочно брить голову и в операционную“. Жена в шоке. Завозим его на КТ — огромная гематома. Побрили и в операционную», — рассказала Нина Вознесенская.

Она добавила, что до сих пор общается с пациентом. На момент операции у него тоже не оказалось травмы, однако были боли в голове и общее недомогание.

«Не надо терпеть боль! Боль — защитная реакция организма. Это сигнал о том, что где-то что-то не так. Боль терпеть вредно — надо искать ее причину», — подытожила Нина Вознесенская.