Подмосковье 15 ноября 2022, 12:27 Пенсионеру из Клина помогли восстановить ограждение на участке после обращения в ГУСТ

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Главное управление содержания территорий помогло пенсионеру из Клина восстановить ограждение на участке. Мужчина обратился за помощью для сноса старого гаража и монтажа нового забора, сообщили в ведомстве.

Стены гаража обветшали, а кирпичи падали со строения на участок пенсионера. Сотрудники ГУСТ помогли снести постройку, после чего начали монтировать новое ограждение.

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Глава ГУСТ Светлана Аипова рассказала, что до этого пенсионер нанял недобросовестную бригаду, которая сделала только часть работ и исчезла. Сотрудники ведомства оперативно помогли мужчине, сделав новый забор за два дня.

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«Жители должны знать инспекторов в лицо и всегда понимать куда идти в сложных ситуациях. Зачастую при длительном взаимодействии между жителями и сотрудниками территориальных отделов возникают дружеские отношения», — отметила она.

Светлана Аипова добавила, что основная деятельность ГУСТ — надзорная, однако ведомство всегда готово помочь и в других вопросах.

Ранее зампред правительства Анна Кротова сообщила о планах освещения дорог в Подмосковье. Так, уже более тысяч участков стали светлее за осень. Об этом она доложила губернатору региона Андрею Воробьеву на заседании правительства.

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