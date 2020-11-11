Еще около 900 пенсионеров Подмосковья научили пользоваться «Умной платежкой»

Пенсионеров научили пользоваться приложением «МосОблЕИРЦ онлайн», в частности сервисом «Умная платежка». Он позволяет упрощенно управлять всеми услугами в сфере ЖКХ.

Сервис особенно необходим в условиях COVID-19, когда пожилым людям важно оставаться у себя дома. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Приложение „МосОблЕИРЦ онлайн“ — это, по сути, полноценный расчетный центр в вашем телефоне или компьютере. Сервис позволяет легко контролировать коммунальные счета и следить за тарифами и начислениями в любой удобный момент Антон Велиховский.

При помощи «Умной платежки» все жители Московской области смогут увидеть историю платежей и детальную информацию по начислениям.

Воспользоваться платформой удастся в личном кабинете клиента «МосОблЕИРЦ онлайн». Этот сервис поможет повысить и уровень обслуживания в Подмосковье.

«У меня большая просьба к молодым жителям: помогите освоить доступный сервис „Умная платежка“ своим взрослым родителям, бабушкам и дедушкам», — сказал Велиховский.

Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы портала, либо в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн».