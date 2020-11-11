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    11 ноября 2020, 15:47

    Еще около 900 пенсионеров Подмосковья научили пользоваться «Умной платежкой»

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Еще 829 подмосковных пенсионеров, посещающих клуб «Активное долголетие», научились разбираться в работе сервиса «Умная платежка». Это электронное подспорье в вопросах, связанных с оплатой коммунальных услуг. О тарифах, задолженностях, льготах или формулах расчета можно будет узнать не выходя из дома.
    Еще около 900 пенсионеров Подмосковья научили пользоваться «Умной платежкой»

    Пенсионеров научили пользоваться приложением «МосОблЕИРЦ онлайн», в частности сервисом «Умная платежка». Он позволяет упрощенно управлять всеми услугами в сфере ЖКХ.

    Сервис особенно необходим в условиях COVID-19, когда пожилым людям важно оставаться у себя дома. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

    Приложение „МосОблЕИРЦ онлайн“ — это, по сути, полноценный расчетный центр в вашем телефоне или компьютере. Сервис позволяет легко контролировать коммунальные счета и следить за тарифами и начислениями в любой удобный момент

    Антон Велиховский.

    При помощи «Умной платежки» все жители Московской области смогут увидеть историю платежей и детальную информацию по начислениям.

    Воспользоваться платформой удастся в личном кабинете клиента «МосОблЕИРЦ онлайн». Этот сервис поможет повысить и уровень обслуживания в Подмосковье.

    «У меня большая просьба к молодым жителям: помогите освоить доступный сервис „Умная платежка“ своим взрослым родителям, бабушкам и дедушкам», — сказал Велиховский.

    Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы портала, либо в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн».