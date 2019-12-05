Пенсионеров из Балашихи научили танцевать на льду. Для них провели урок фигурного катания
Участников поприветствовал глава Балашихи Сергей Юров.
«На нашем уютном катке в центральном балашихинском парке „Пехорка“ с 2019 года стартовала отличная акция. У жителей города, которые вышли на пенсию и располагают свободным временем появится возможность на протяжении всей зимы посещать бесплатные занятия по фигурному катанию, которые каждую среду для них будут проводить квалифицированные тренеры», — сказал Сергей Юров.
В начале урока участники прошли инструктаж и размялись. После этого они выучили базовые движения фигурного катания и станцевали на льду со всеми посетителями катка. Завершилось мероприятие общей фотосессией.
Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе с октября 2019 года. Люди старшего возраста могут посещать досуговые и спортивные центры, проходить обучение, участвовать в волонтерских проектах и ездить на экскурсии.