Пенсионеров из Балашихи научили танцевать на льду. Для них провели урок фигурного катания

Урок фигурного катания для пожилых людей провели на открытом катке с искусственным льдом в балашихинском парке «Пехорка. Мероприятие прошло в рамках программы «Активное долголетие».

Участников поприветствовал глава Балашихи Сергей Юров.

«На нашем уютном катке в центральном балашихинском парке „Пехорка“ с 2019 года стартовала отличная акция. У жителей города, которые вышли на пенсию и располагают свободным временем появится возможность на протяжении всей зимы посещать бесплатные занятия по фигурному катанию, которые каждую среду для них будут проводить квалифицированные тренеры», — сказал Сергей Юров.

В начале урока участники прошли инструктаж и размялись. После этого они выучили базовые движения фигурного катания и станцевали на льду со всеми посетителями катка. Завершилось мероприятие общей фотосессией.

Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе с октября 2019 года. Люди старшего возраста могут посещать досуговые и спортивные центры, проходить обучение, участвовать в волонтерских проектах и ездить на экскурсии.