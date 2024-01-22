Подмосковье 22 января 2024, 15:16 Пенсионерку со сложным внутрисуставным переломом спасли врачи в Балашихе Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Женщина в возрасте 68 лет поступила в травматологическое отделение в Балашихинской больнице. Она жаловалась на боль в области левого локтевого сустава, а также отек и ограничение подвижности после падения на улице.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, женщина получила травму после того, как поскользнулась на улице и упала на бок, ударившись локтем. Обследование выявило закрытый перелом мыщелков левой плечевой кости со смещением осколков.

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Как рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов, из-за анатомических особенностей такие переломы сложнее поддаются лечению.

«Раньше травматологи применяли консервативный метод, то есть сопоставляли отломки и гипсовали место перелома. Со временем отломки срастались, однако в дальнейшем у пациента возникали сложности с поднятием и сгибанием руки, нарушался привычный образ жизни. Поэтому, чтобы полностью вернуть нашей пациентке прежнюю активность и трудоспособность, было принято решение провести хирургическое лечение», — сказал врач.

На третьи сутки после операции у пациентки на 80% восстановилась подвижность руки. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана.

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