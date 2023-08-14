14 августа 2023, 12:33
Пенсионерку с пульсом 35 ударов в минуту экстренно спасли в сосудистом центре Егорьевска
Врачи сосудистого центра Егорьевской больницы провели операцию по установке кардиостимулятора 83-летней местной жительнице. Как сообщили в Минздраве Подмосковья, пенсионерка обратилась к докторам с пульсом частотой до 35 ударов в минуту, медики диагностировали атриовентрикулярную блокаду.
«Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели установку блока кардиостимулятора. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования операция прошла успешно и заняла час», — отметила врач-кардиолог Айсылу Сафина.
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В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, ритм сердца восстановился до 60 ударов в минуту. Пенсионерку выписали под наблюдением специалистов с рекомендацией регулярно проходить осмотры.
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