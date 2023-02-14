Подмосковье 14 февраля 2023, 12:24 Пенсионерку с переломом шейки бедра спасли из запертой квартиры в Луховицах

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Сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры в Луховицах пенсионерку с переломом шейки бедра. Спасателей вызвал сын жительницы округа, когда не смог попасть в квартиру матери.

Работники пожарно-спасательной части № 229 оперативно прибыли по указанному адресу и деблокировали дверь квартиры, в которой находилась нуждающаяся в медицинской помощи женщина.

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«В одной из комнат работники противопожарно-спасательной службы обнаружили лежащую на полу хозяйку жилья, затем бережно зафиксировали пожилую женщину на носилках и перенесли в автомобиль скорой помощи», — сообщил начальник части Валерий Осипов.

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Пострадавшую доставили в Луховицкую центральную районную больницу для подтверждения предварительного диагноза и прохождения лечения.

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