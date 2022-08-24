Пенсионерку с переломом грудного позвонка спасли в Пушкино

Женщина 70 лет с сильными болями в спине поступила в Московскую областную больницу имени профессора Розанова (город Пушкино). Оказалось, что накануне она подняла тяжелую сумку, и это привело к перелому позвонка.

Пациентка давно болела остеопорозом. При таком заболевании уровень кальция в организме снижается, кости становятся хрупкими. За день до больницы женщина подняла тяжесть — и у нее произошел перелом девятого грудного позвонка.

«Мы ввели в позвонок специальный медицинский костный цемент и восстановили его. После операции, которая проходит под местной анестезией, моментально восстанавливается двигательная функция и боль проходит. Само вмешательство длится несколько минут, но оно проходит со всеми мерами предосторожности, под рентген-контролем и в сопровождении анестезиологов-реаниматологов», — рассказала врач-нейрохирург Нина Вознесенская.

Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и уже выписана. Врачи отмечают, что такие признаки, как уменьшение роста, сутулость, монотонные боли в поясничном и грудном отделах позвоночника, могут сигнализировать о начале развития остеопороза. В этом случае необходимо обратиться к специалисту за медицинской помощью.

Здравоохранение продолжает развиваться в Подмосковье. Здесь строятся новые больницы, ремонтируются поликлиники, появляются новые ФАПы. Для привлечения квалифицированных врачей в области действуют меры поддержки, о которых напомнил губернатор Андрей Воробьев.