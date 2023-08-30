Подмосковье 30 августа 2023, 13:42 Пенсионерку с опасным кровотечением из варикозной вены спасли в больнице в Видном Фото: пресс-служба Видновской РКБ

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Заведующая Измайловской врачебной амбулаторией в Видном Светлана Кузнецова спасла жизнь 67-летней женщины, у которой началось сильное кровотечение из варикозно расширенной вены на ноге. Об этом рассказали в пресс-службе Видновской районной клинической больницы.

По словам Светланы Кузнецовой, к ним в амбулаторию обратилась пенсионерка, у которой прямо на улице открылось сильное кровотечение из вены на левой ноге. Несколько лет назад у нее диагностировали варикозное расширение вен, а со временем в одном из сосудов развилось осложнение — локальное расширение с истончением стенки. Из-за высокого давления утром произошел разрыв стенки, что и стало причиной обильного кровотечения.

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Женщина вызвала скорую и зашла в ближайшую амбулаторию, где ей оказали помощь в ожидании врачей. Сначала медики попытались остановить кровь консервативно, но безуспешно. Тогда пенсионерке пережали сосуд и начали восполнять объем циркулирующей крови инфузиями. Кровотечение удалось остановить, и состояние пациентки стабилизировалось. После этого женщину передали бригаде скорой помощи.

Отмечается, что подобное кровотечение из вены является одним из самых опасных. Оно может привести к значительной кровопотере и даже летальному исходу.

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