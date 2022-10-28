Пенсионерку с кистой яичника объемом 2,5 литра спасли в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 12:36 Пенсионерку с кистой яичника объемом 2,5 литра спасли в Долгопрудном

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В больницу в Долгопрудном поступила 72-летняя женщина, которая жаловалась на сильные боли в нижней части живота. Ей провели подробное обследование и выявили, что у нее образовалась серозная киста правого яичника огромного размера. Это достаточно распространенная опухоль, которая не является злокачественной, она представляет собой капсулу, в которой находится водянистая жидкость.

«Пациентка поступила к нам в экстренном порядке. Объем серозной кисты составил 2,5 литра. Ситуация отягощалась различными заболеваниями: гипертонической болезнью, атеросклеротическим кардиосклерозом и ожирением. Вмешательство провели малоинвазивным лапароскопическим путем через 3 прокола, операция длилась меньше часа», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Инна Сысоева.

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Сейчас женщина уже в хорошем самочувствии, недавно ее выписали домой на амбулаторное лечение. На фоне этой ситуации врачи еще раз напомнили, что женщинам очень важно регулярно бывать у врача-гинеколога. Такие опухоли, даже доброкачественные, могут появляться почти в любом возрасте. Не всегда получается так, что их вообще можно заметить самостоятельно, без углубленных обследований. Специалисты отдельно подчеркивают, что если это все выявлено на ранней стадии, болезни гораздо легче и проще лечить.

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