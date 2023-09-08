Подмосковье 08 сентября 2023, 10:47 Пенсионерку с 5-сантиметровым камнем в почке спасли в МОНИКИ Unsplash

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Женщина 65 лет поступила в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского с жалобами на боли в области поясницы. У нее выявили аномалию — коралловидный камень в почке размером 4,5 на пять сантиметров.

«Коралловидные камни — это один из самых тяжелых вариантов мочекаменной болезни, при котором крупный камень неправильной формы, напоминающий коралл, заполняет лоханку и чашечки почки. Высокая квалифицированность наших урологов и оснащение отделения современным оборудованием позволили провести малоинвазивную операцию и полностью удалить образование через прокол менее одного сантиметра», — рассказал заведующий отделением урологии МОНИКИ Алексей Подойницын.

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С помощью ультразвуковых лучей камень раскололи и извлекли его части через прокол. Операция прошла хорошо. Женщину выписали домой уже через три дня, при этом дополнительного лечения ей не потребовалось.

Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора региона. Награды вручили Андрей Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко.