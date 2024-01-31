31 января 2024, 18:28
Пенсионерки в Мытищах связали для бойцов СВО почти 100 пар теплых носков
Участницы проекта «Активное долголетие» из Мытищ создают теплые вещи для участников специальной военной операции. Только за январь они связали 89 пар теплых носков, 29 комплектов манишек и шапок, 21 пару перчаток.
Работают мастерицы «вязальных войск» — так называют себя пенсионерки — под руководством Галины Федотовой, преподавателя-волонтера студии вязания и бисероплетения.
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Как рассказали участницы проекта, каждая вещь, связанная ими, несет в себе частичку сердечного тепла и заботы.
В ближайшее время вязаные вещи вместе с очередным гуманитарным грузом отправят в зону специальной военной операции и передадут защитникам.
Ранее на передовую из Мытищ отправили автомобиль «Нива». Вместе с внедорожником участникам спецоперации передали канистры для питьевой воды, продукты, медикаменты, приборы ночного видения, инструменты и гвозди.
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Мытищи
Активное долголетие
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