Пенсионерки из Шатуры связали носки и варежки для военнослужащих | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 21:42 Пенсионерки из Шатуры связали носки и варежки для военнослужащих

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В библиотеке Шатуры члены клуба «Активное долголетие» вяжут для солдат теплые вещи. Так пенсионерки решили поддержать военнослужащих.

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«Не осталась в стороне, связала тоже носки для того, чтобы нашим солдатам, нашим воинам, которые нас защищают, было тепло и они помнили, что мы их ждем с победой», — поделилась член клуба «Активное долголетие» Лидия Макарова.

Одна из участниц проекта «Вяжем для фронта» — Светлана Белик. Женщина не на пенсии, а в декрете, но тоже очень хочет внести свой вклад в помощь солдатам. Сама женщина родом из Горловки Донецкой народной республики. В Шатуру переехала в 2014. Вязать носки Светлана пока только учится.

«Считаю своим долго потратить эти несколько часов во благо людей. Им сейчас тяжелее, чем нам, во всяком случае, поэтому не могу стоять в стороне», — сказала жительница Шатуры Светлана Белик.

Первую партию теплых подарков бабушки уже отправили резервистам в Наро-Фоминск. Здесь располагается мобилизационный центр, развернутый на базе Таманской дивизии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 65% мобилизованных из Подмосковья получили выплату 200 тысяч рублей.