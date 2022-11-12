Подмосковье 12 ноября 2022, 13:03 Пенсионерки из Коломны связали 100 пар носков для участников спецоперации

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В Коломне пенсионерки вяжут носки для участников спецоперации, уже готово 100 пар. Также участницы проекта «Активное долголетие» написали письма военным, посылку отправят на передовую в конце ноября.

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Участницы проекта «Активное долголетие» в Коломне месяц назад присоединились к всероссийскому движению «Вяжем нашим».

Общее дело объединило больше десяти рукодельниц. Встречаются два раза в неделю. Тех, кто не умеет вязать, но очень хочет утеплить наших бойцов, учат. Некоторые пенсионерки берут дополнительно работу на дом.

«Такого народа, как у нас в России, нет. Вот даже если посмотреть на эту горку. Когда я начала вязать, мне сын говорит: „Мам, ну чего там твоя одна-две пары? Какой будет толк?“ А оказалось, смотрите, вот за несколько дней наши женщины из нашего только города столько навязали, а до отправки мы еще навяжем», — делится участница проекта «Активное долголетие» Ольга Медкова.

К каждой паре женщины пришивают бирку. На ней указаны размер и надпись: «Душой и сердцем с вами». Посылку отправят уже в конце ноября.