Пенсионерке из Нахабина подарили новую газовую плиту

У 93-летней Татьяны Луньковой из Нахабино появилась новая газовая плита. Старая была неисправна. Пользоваться ею было небезопасно и пришлось временно отключить плиту.

Это было необходимо для безопасности жителей многоквартирного дома на улице Институтской, где проживает Татьяна Лунькова. Чтобы исправить проблему, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поручил сотрудникам территориального отдела Нахабино заменить оборудование в кратчайшие сроки.

Начальник управления ЖКХ администрации городского округа Красногорск Анна Тураева рассказала о том, что неисправность привела к утечке газа, но ремонтные работы провели оперативно и утечку устранили.

Модель газовой плиты для пенсионерки выбирали вместе с ее дочерью. Специалисты быстро установили оборудование и проверили его исправность.