Подмосковье 03 февраля 2023, 12:19 Пенсионерка создала блог об активной жизни в Подмосковье

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Жительница поселка Калининец в Подмосковье Жанна Юсупова набрала тысячи подписчиков в социальных сетях. Ежедневно она рассказывает аудитории о том, как продвигать свою страничку, и удивляет фанатов харизмой и креативностью.

Жанна — участница проекта «Активное долголетие». В 62 года она считает, что возраст — это только цифра и не помеха насыщенной жизни.

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Утром пенсионерка занимается дыхательной гимнастикой, затем — скандинавской ходьбой, а вечером повышает компьютерную грамотность и снимает видеоролики. В одном из них она читает рэп о том, как создавать контент и продвигать блог, в другом — делится рецептом приготовления капусты.

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Жанна Юсупова поблагодарила проект «Активное долголетие» и отметила его важность для всех пенсионеров Подмосковья.

«Нам очень повезло, что наш губернатор Андрей Воробьев разработал для пенсионеров такую программу, которая замедлила старость. Мы не думаем о таблетках и больницах, мы бодры и полны энергии. Мы осваиваем новые знания и техники в кружках, узнаем наше Подмосковье в турах, занимаемся спортом и молодеем», — сказала она.

В прошлом году Жанна объединилась вместе с другими звездами преклонного возраста в Telegram-канале «Блогеры на пенсии». Там они делятся своими спортивными достижениями, секретами рукоделия, рассказывают о жизни и благотворительных проектах.

В середине 2022 года Жанна попала на второй сезон проекта «ТопБЛОГ», где получила много ценных знаний и смогла отправиться на форум в Нижний Новгород.

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