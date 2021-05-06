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    06 мая 2021, 15:46

    Пенсионерка из Химок привилась от коронавируса в 93 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Одним из самых старших пациентов, которые привились от коронавируса в Химках, стала Тамара Скворцова. Ей 93 года. Она ветеран Великой Отечественной войны.

    Пенсионерка из Химок привилась от коронавируса в 93 года | Изображение 1

    Как рассказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов, перед вакцинацией Тамару Андреевну осмотрел терапевт. Противопоказаний он не выявил.

    Людям старшего возраста в первую очередь необходимо защитить себя от COVID-19 и его тяжелых осложнений

    Владислав Мирзонов.

    Ровно через 21 день пациентке предстоит пройти второй этап прививки препаратом «Спутник V».

    Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через «Госуслуги», в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

    С собой необходимо будет взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно увидеть на интерактивной карте.