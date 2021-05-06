Пенсионерка из Химок привилась от коронавируса в 93 года

Одним из самых старших пациентов, которые привились от коронавируса в Химках, стала Тамара Скворцова. Ей 93 года. Она ветеран Великой Отечественной войны.

Как рассказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов, перед вакцинацией Тамару Андреевну осмотрел терапевт. Противопоказаний он не выявил.

Людям старшего возраста в первую очередь необходимо защитить себя от COVID-19 и его тяжелых осложнений Владислав Мирзонов.

Ровно через 21 день пациентке предстоит пройти второй этап прививки препаратом «Спутник V».

Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через «Госуслуги», в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

С собой необходимо будет взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно увидеть на интерактивной карте.