Подмосковье 07 апреля 2023, 16:22 Пенсионерка из Балашихи передала волонтерам материалы для изготовления окопных свечей

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Пенсионерка из Балашихи Галина Ефимако передала Центру поддержки участников СВО и членов их семей материалы для изготовления окопных свечей. Она связалась с волонтерами, прочитав в газете статью о том, как школьники и студенты поддерживают бойцов спецоперации.

Окопные свечи горят несколько часов, с их помощью можно разогреть еду и согреть руки в полевых условиях. Их делают из парафина, картона и жестяных банок из-под консервов.

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«Галина Николаевна связалась с нами и предложила забрать жестяные банки и воск для изготовления окопных свечей. Мы узнали, что она живет одна, и поинтересовались, какую поддержку мы можем оказать. <…> Будем помогать, чтобы она не чувствовала себя одинокой и понимала, что подрастающее поколение всегда рядом», — сказала специалист по работе с молодежью центра «Семья» Асмик Бегларян.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей освобожденных территорий. Один находится в местном отделении «Единой России» по адресу: Парковая улица, дом № 7. Второй — в Общественной палате по адресу: проспект Ленина, дом № 7/1. Они открыты с 8:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 21:00 в выходные дни.

Также в округе работает Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей по адресу: Московский проезд, дом № 13. Контактный телефон: +7 901 584-02-70.

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