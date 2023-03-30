Подмосковье 30 марта 2023, 08:14 Пенсионерка из Балашихи купила квадрокоптер и противоосколочные костюмы для бойцов СВО

Читать 360tv в

Жительница Балашихи купила квадрокоптер и три противоосколочных костюма для бойцов СВО стоимостью более полумиллиона рублей. Пенсионерка Клавдия Кокнаева таким образом хотела поддержать военнослужащих.

Женщина обратилась в общественную приемную депутата Мособлдумы Тараса Ефимова с предложением помочь защитникам Донбасса.

Реклама

«По ее поручению мы заказали квадрокоптер G3 с хорошей оптикой и три противоосколочных костюма на общую сумму более 500 тысяч рублей. Это и другое оборудование куплено под заказ и будет передано одной из передовых частей, которая сейчас находится на самых горячих отрезках», — сказал Тарас Ефимов.

Оборудование отправят вместе с очередной партией гуманитарного груза от Балашихинского городского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Пенсионерка также передала письма военнослужащим с благодарностями за смелость и мужество.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».