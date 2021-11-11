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    11 ноября 2021, 11:00

    Почти 90 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия»

    Зампред правительства Подмосковья Каклюгина рассказала об увеличении числа участников «Активного долголетия»

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Около 90 тысяч пенсионеров уже присоединились к проекту «Активное долголетие» в Подмосковье. Он открыл для людей старшего поколения возможность бесплатно путешествовать и заниматься творчеством, спортом.

    Почти 90 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия» | Изображение 1

    Проект создали по решению губернатора Андрея Воробьева — сейчас «Активное долголетие» стремительно развивается.

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что у пенсионеров появляется больше вариантов досуга.

    Это отличная тенденция. Все больше людей старшего поколения хотят вести активный образ жизни на пенсии

    Ирина Каклюгина.

    Участвовать могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. «Активное долголетие» на время локдауна останавливали, а сейчас проект работает в штатном режиме.

    Почти 90 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия» | Изображение 2

    «Но безопасность участников превыше всего, поэтому занятия проходят с соблюдением всех необходимых мер», — отметила Каклюгина.

    Она напомнила, что в клубах «Активного долголетия» есть и пункты вакцинации. Их открыли для удобства пенсионеров.