Почти 90 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия»
Зампред правительства Подмосковья Каклюгина рассказала об увеличении числа участников «Активного долголетия»
Около 90 тысяч пенсионеров уже присоединились к проекту «Активное долголетие» в Подмосковье. Он открыл для людей старшего поколения возможность бесплатно путешествовать и заниматься творчеством, спортом.
Проект создали по решению губернатора Андрея Воробьева — сейчас «Активное долголетие» стремительно развивается.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что у пенсионеров появляется больше вариантов досуга.
Это отличная тенденция. Все больше людей старшего поколения хотят вести активный образ жизни на пенсии
Участвовать могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. «Активное долголетие» на время локдауна останавливали, а сейчас проект работает в штатном режиме.
«Но безопасность участников превыше всего, поэтому занятия проходят с соблюдением всех необходимых мер», — отметила Каклюгина.
Она напомнила, что в клубах «Активного долголетия» есть и пункты вакцинации. Их открыли для удобства пенсионеров.