Более 700 пенсионеров подключились к «Активному долголетию» в Реутове

Губернаторский проект «Активное долголетие» развивается во всем Подмосковье. В Реутове к нему подключились уже свыше 700 пенсионеров. Они бесплатно занимаются творчеством и спортом.

Источник фото: пресс-служба главы г. о. Реутов

Участники «Активного долголетия» — пожилые люди в возрасте от 55 лет. Они занимаются, например, скандинавской ходьбой, фитнесом, лечебной физкультурой, танцами.

Есть и творческие уроки, а еще для участников клуба регулярно проводят экскурсии по городам Подмосковья. Каждую неделю им доступны бесплатные консультации врачей. Причем можно пройти полное обследование.

Источник фото: пресс-служба главы г. о. Реутов

Одна из участниц Галина Фомина подчеркнула, что «Активное долголетие» открывает много возможностей.

Проект помог мне найти новых друзей. Он предполагает много общения и тренирует память, помогает сохранить здоровье, дает настоящее дело в руки Галина Фомина.

Такой проект настолько востребован, что по просьбам жителей Реутова дополнительный филиал клуба открыли в южной части города. Его посещают уже около 200 пенсионеров.

Источник фото: пресс-служба главы г. о. Реутов

«С приходом пенсионного возраста для многих открываются новые возможности и перспективы. Действующий по всему Подмосковью губернаторский проект „Активное долголетие“ позволяет в полной мере раскрыть их. Жители Реутова своим примером доказывают, что количество лет — это всего лишь цифра в паспорте», — отметил глава Реутова Станислав Каторов.

«Активное долголетие» запустили в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. Записаться в клубы в Реутове можно по телефонам 8 (915) 317-66-94 и 8 (495) 791-46-80.

Источник фото: пресс-служба главы г. о. Реутов

Кроме того, можно обратиться и к администраторам филиала по адресу: Юбилейный проспект, дом № 30/2.