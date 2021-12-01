Более 700 пенсионеров подключились к «Активному долголетию» в Реутове
Губернаторский проект «Активное долголетие» развивается во всем Подмосковье. В Реутове к нему подключились уже свыше 700 пенсионеров. Они бесплатно занимаются творчеством и спортом.
Участники «Активного долголетия» — пожилые люди в возрасте от 55 лет. Они занимаются, например, скандинавской ходьбой, фитнесом, лечебной физкультурой, танцами.
Есть и творческие уроки, а еще для участников клуба регулярно проводят экскурсии по городам Подмосковья. Каждую неделю им доступны бесплатные консультации врачей. Причем можно пройти полное обследование.
Одна из участниц Галина Фомина подчеркнула, что «Активное долголетие» открывает много возможностей.
Проект помог мне найти новых друзей. Он предполагает много общения и тренирует память, помогает сохранить здоровье, дает настоящее дело в руки
Такой проект настолько востребован, что по просьбам жителей Реутова дополнительный филиал клуба открыли в южной части города. Его посещают уже около 200 пенсионеров.
«С приходом пенсионного возраста для многих открываются новые возможности и перспективы. Действующий по всему Подмосковью губернаторский проект „Активное долголетие“ позволяет в полной мере раскрыть их. Жители Реутова своим примером доказывают, что количество лет — это всего лишь цифра в паспорте», — отметил глава Реутова Станислав Каторов.
«Активное долголетие» запустили в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева. Записаться в клубы в Реутове можно по телефонам 8 (915) 317-66-94 и 8 (495) 791-46-80.
Кроме того, можно обратиться и к администраторам филиала по адресу: Юбилейный проспект, дом № 30/2.