Около 12 тысяч пенсионеров из Подмосковья обучились компьютерной грамотности в МФЦ

Уже 12 тысяч пожилых жителей Подмосковья научились пользоваться компьютером благодаря цифровым зонам при МФЦ. Занятия проводят в рамках проекта «Активное долголетие».

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, областной сайт госуслуг — подспорье во многих вопросах, но далеко не все пенсионеры понимают, как пользоваться интернетом.

Граждане старшего возраста могут испытывать сложности в освоении интернет-пространства. Для них на базе МФЦ организованы курсы Надежда Куртяник.

По ее словам, на «Госуслугах» Подмосковья насчитывается уже 7,4 миллиона пользователей. Портал работает девять лет.

На таких курсах пенсионеры учатся пользоваться электронной почтой и основными программами. Они узнают, как подавать заявки на получение государственных услуг онлайн.

Чтобы записаться на занятия, нужно обратиться к сотруднику цифровой зоны подмосковного МФЦ или позвонить в центр социального обслуживания.

Проект для пенсионеров «Активное долголетие» реализуют по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Участники — пожилые люди, заинтересованные в развитии и новых знаниях.