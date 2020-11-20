Подмосковным пенсионерам расскажут о профилактике болезней сердца онлайн 28 ноября

Подмосковным пенсионерам расскажут о профилактике болезней сердца и сосудов на онлайн-лекции 28 ноября. Они смогут узнать, как укрепить здоровье. Это особенно важно в условиях пандемии.

Лекция будет частью онлайн-фестиваля «Ходи, Подмосковье!». На ней расскажут о том, как справляться с возможным обострением болезней во время гиподинамии, избежать ухудшения состояния на самоизоляции и не только.

Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, все знания, полученные во время лекции, помогут пенсионерам поддерживать здоровье в период пандемии.

Спикером выступит старший научный специалист из отделения кардиологии МОНИКИ Екатерина Васильевна. Ее лекцию можно будет увидеть на сайте dobrofiz.ru.

Начало в 10:00. Сначала потребуется зарегистрироваться. Сделать это можно будет за час до начала онлайн-фестиваля.

Событие организовали подмосковное Министерство социального развития и Добровольный физкультурный союз.