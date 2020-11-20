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    20 ноября 2020, 12:52

    Подмосковным пенсионерам расскажут о профилактике болезней сердца онлайн 28 ноября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковным пенсионерам расскажут о профилактике болезней сердца и сосудов на онлайн-лекции 28 ноября. Они смогут узнать, как укрепить здоровье. Это особенно важно в условиях пандемии.
    Подмосковным пенсионерам расскажут о профилактике болезней сердца онлайн 28 ноября

    Лекция будет частью онлайн-фестиваля «Ходи, Подмосковье!». На ней расскажут о том, как справляться с возможным обострением болезней во время гиподинамии, избежать ухудшения состояния на самоизоляции и не только.

    Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. По ее словам, все знания, полученные во время лекции, помогут пенсионерам поддерживать здоровье в период пандемии.

    Спикером выступит старший научный специалист из отделения кардиологии МОНИКИ Екатерина Васильевна. Ее лекцию можно будет увидеть на сайте dobrofiz.ru.

    Начало в 10:00. Сначала потребуется зарегистрироваться. Сделать это можно будет за час до начала онлайн-фестиваля.

    Событие организовали подмосковное Министерство социального развития и Добровольный физкультурный союз.