Пенсионерам из Подмосковья помогут оплатить коммуналку без комиссии

Жителям Подмосковья, которые испытывают сложности в онлайн-оплате коммунальных услуг, помогут в офисах МосОблЕИРЦ. В особенности поддержат пенсионеров и тех, у кого пока нет учетных записей на сайте расчетного центра. Это сделают благодаря национальному проекту «Цифровизация».

С 29 марта услуга доступна в 36 городских округах, а в апреле их станет еще больше. В каждом офисе МосОблЕИРЦ установили компьютеры, где можно моментально оплатить коммуналку без комиссии.

Специалисты центров помогут сделать это пенсионерам и всем, у кого появятся вопросы. Вместе с ними можно будет корректно ввести свои данные, а также зарегистрироваться на сайте.

Клиентам МосОблЕИРЦ каждый день с 8:00 до 22:00 доступны консультации специалистов по телефонам 8 (499) 444-01-00 и 8 (496) 245-15-99.

Плюсы цифровизации

Осенью 2020-го по инициативе губернатора Андрея Воробьева в регионе внедрили первый в России цифровой проект «Умная платежка».

Это позволило интегрировать сервисы по передаче показаний приборов учета и оплате, дать возможность сразу же убедиться в точности расчетов, увидеть детализацию по любой из услуг.

В «МосОблЕИРЦ Онлайн» квитанцию за ЖКУ можно оплачивать одним касанием, не вводя реквизиты — через Google Pay, Аpple Pay или QR-код.