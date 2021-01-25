25 января 2021, 10:48
Пенсионерам и инвалидам из частных домов Красногорска помогут с дровами
Инвалидам и живущим в частном секторе пенсионерам помогут с дровами в Красногорске. При необходимости их доставят сразу на дом. Это позволит надолго решить вопрос с отоплением.
Об этом заместитель главы городского округа Всеволод Волосевич сообщил в Instagram-аккаунте. Доставка, по его словам, появилась в прошлом году.
Дрова остаются после вырубки сухих и уже аварийных деревьев. Их могут привезти на дом пенсионерам и инвалидам по заявкам. Для этого нужно обратиться в администрацию Красногорска или территориальное управление.
Не забудьте приложить свое пенсионное удостоверение или документы о наличии инвалидности
Всеволод Волосевич.
Заявки примут и на электронной почте eco-krasnogorsk@mail.ru, а в администрацию можно обратиться лично или по телефону.
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