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    25 января 2021, 10:48

    Пенсионерам и инвалидам из частных домов Красногорска помогут с дровами

    Анастасия Аброськина

    Инвалидам и живущим в частном секторе пенсионерам помогут с дровами в Красногорске. При необходимости их доставят сразу на дом. Это позволит надолго решить вопрос с отоплением.
    Пенсионерам и инвалидам из частных домов Красногорска помогут с дровами | Изображение 1
    Источник фото: unsplash.com

    Об этом заместитель главы городского округа Всеволод Волосевич сообщил в Instagram-аккаунте. Доставка, по его словам, появилась в прошлом году.

    Дрова остаются после вырубки сухих и уже аварийных деревьев. Их могут привезти на дом пенсионерам и инвалидам по заявкам. Для этого нужно обратиться в администрацию Красногорска или территориальное управление.

    Не забудьте приложить свое пенсионное удостоверение или документы о наличии инвалидности

    Всеволод Волосевич.
    Пенсионерам и инвалидам из частных домов Красногорска помогут с дровами | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

    Заявки примут и на электронной почте eco-krasnogorsk@mail.ru, а в администрацию можно обратиться лично или по телефону.

    Ранее стало известно, что волонтеры Московской области начали чистить снег на участках пенсионеров.