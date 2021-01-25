Пенсионерам и инвалидам из частных домов Красногорска помогут с дровами

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Об этом заместитель главы городского округа Всеволод Волосевич сообщил в Instagram-аккаунте. Доставка, по его словам, появилась в прошлом году.

Дрова остаются после вырубки сухих и уже аварийных деревьев. Их могут привезти на дом пенсионерам и инвалидам по заявкам. Для этого нужно обратиться в администрацию Красногорска или территориальное управление.

Не забудьте приложить свое пенсионное удостоверение или документы о наличии инвалидности Всеволод Волосевич.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Заявки примут и на электронной почте eco-krasnogorsk@mail.ru, а в администрацию можно обратиться лично или по телефону.

Ранее стало известно, что волонтеры Московской области начали чистить снег на участках пенсионеров.