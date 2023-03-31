Подмосковье 31 марта 2023, 12:08 Пенсионерам Подмосковья рассказали о способах записаться на занятия по настольному теннису проекта «Активное долголетие» О реализации проекта губернатора Московской области https://t.me/dolgoletieMO / Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Участники проекта «Активное долголетие» могут записаться на занятия по настольному теннису в Подмосковье. Этот вид спорта помогает развить координацию, внимательность и улучшить аналитические способности.

Как рассказали в Минсоцразвития региона, сейчас клубы посещают свыше 240 тысяч человек, из них 10,5 тысячи пришли в марте. Наибольшей популярностью у них пользуются занятия по настольному теннису, йоге и скандинавской ходьбе.

Реклама

Игра в настольный теннис помогает развить координацию и скорость реакции, а также тренировать глазной аппарат и повысить внимательность.

Узнать расписание занятий клуба можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил положительную динамику рождаемости. Московская область оказался на втором месте среди регионов после Чечни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».