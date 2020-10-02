Пенсионерам Подмосковья помогли разобраться с региональным порталом госуслуг

В Подмосковье с начала года более 46 тысяч пенсионеров обучили работе с региональным порталом государственных услуг. Консультации проводят в 126 офисах «Мои документы» в Московской области. Об этом рассказал министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Получение госуслуг в электронном виде — быстрый и удобный сервис, которым можно научиться пользоваться в любом возрасте. Сегодня 10% посетителей МФЦ Московской области — это люди старшего поколения, которые не всегда имеют возможность овладеть компьютерными технологиями в домашних условиях. Работе с порталом обучают во всех наших многофункциональных центрах», — пояснил Максим Рымар.

Он отметил, что сотрудники МФЦ готовы помочь на любом этапе получения услуг. К ним можно обратиться, чтобы зарегистрировать запись ЕСИА, авторизоваться на портале и выполнить другие действия.

С начала года офисы «Мои документы» в Московской области посетили почти 450 тысяч граждан старшего возраста. Больше всего пенсионеры обращались за услугами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии; выдачи, замены и прекращения действия социальных карт жителя Подмосковья.