Пенсионерам Подмосковья напомнили о помощи с доставкой продуктов и оплатой ЖКУ

Более 50 тысяч пенсионеров из Подмосковья уже оформили социальный сертификат. По нему можно заказать доставку продуктов и лекарств, оплатить коммунальные услуги и не только.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года выдали свыше 50 тысяч сертификатов.

Подмосковье — один из первых регионов, который внедрил практику социальных сертификатов Ирина Каклюгина.

По ее словам, сертификатом преимущественно пользуются жители в возрасте старше 65 лет. Их около 45 тысяч.

Пенсионеры могут выбрать государственные или частные организации, которые окажут помощь.

Чтобы оформить социальный сертификат, достаточно подать заявку на «Госуслугах» Подмосковья. Его предоставят за пять рабочих дней, а на руки его удастся получить в МФЦ.

Ранее стало известно, что компенсацию за капитальный ремонт назначили почти 77 тысячам пенсионеров Подмосковья.