Пенсионерам Одинцова рассказали об опасности финансовых пирамид

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди. Чтобы оградить пенсионеров от взаимодействия с организациями, обманывающими граждан, в Одинцове провели лекцию о финансовых пирамидах.

«Мы поговорим о финансовых пирамидах, о том, как уберечься от их воздействия. И о том, как можно последующие негативные последствия предотвратить, либо как-то снизить. Может быть заявить об этом, чтобы уже другие люди, которые могут попасть в финансовую пирамиду могли, спастись», — отметил эксперт отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Роман Крюков.

На встрече с членами клуба «Активное долголетие» эксперт рассказал о последователях организатора печально известной «МММ» Сергея Мавроди. Лектор упомянул также самые распространенные психологические приемы мошенников.

«Мы приехали с удовольствием поучаствовать в этой встрече, потому что понимаем, что она очень полезна. Особенно для людей пожилого возраста, потому что они очень доверчивые, добрые и часто являются жертвами и мошенников, и пирамид вот этих финансовых», — поделилась впечатлениями от лекции член клуба «Активное долголетие» Ольга Ясунова.

Прежде чем взаимодействовать с компанией, специалисты рекомендуют всегда проверять ее легальность. Сделать это можно на сайте Банка России. Также там содержится информация о лицензии и предупредительный список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности. Этот перечень пополняется ежедневно.

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