История любви и советской молодости. Пенсионерам Мытищ показали «Варшавскую мелодию»

Мытищинский театр «ФЭСТ» пригласил участников «Активного долголетия» на спектакль по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия».

Председатель союза пенсионеров городского округа Мытищи Елена Васильевна Рахманина попала, как говорится, с корабля на бал. Только вернулась с модного курорта Гоа — и сразу на спектакль. Театр «ФЭСТ» пригласил участников «Активного долголетия» на специальный показ, бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

В этот день пенсионерам Мытищ показывали «Варшавскую мелодию» драматурга Леонида Зорина. Трогательная и одновременно трагичная история любви советского винодела и польской певицы.

«Все бабушки и дедушки — они современники этой пьесы, которая была написана в 60-е годы. И те события, которые там были описаны, — а там идут события 46 года, потом 56-го, а потом 66-го — это, конечно, им все очень близко и созвучно», — рассказал художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов.

Источник фото: телеканал «360»

В спектакле только два действующих лица. В главных ролях — молодые актеры Никита Лужин и Анастасия Юдина. Получилась своеобразная связь поколений: артисты со сцены рассказали пенсионерам о временах их молодости.

«Этот материал из советской драматургии — один из самых лучших. Он не зря считается классикой советского пространства. Очень много Зорин написал пьес. 200 или 250. Ну, вот „Варшавская мелодия“ — самая театральная из всех его работ», — отметил актер Никита Лужин.

Источник фото: телеканал «360»

Про любовь интересно всем и всегда. Что 60 лет назад, что сейчас.

«Единственное отличие — это более продвинутые технологии. Сейчас мы переписываемся СМС, а тогда он приходил под общежитие и орал: „Геля“. Хотя, и сейчас под окнами тоже кричат. Ничем любовь не отличается», — сказала актриса Анастасия Юдина.

В театре «ФЭСТ» отметили, что теперь намерены регулярно приглашать участников «Активного долголетия» на свои спектакли. Разумеется, бесплатно.