Пенсионерам из Подмосковья напомнили о возможности получить подарок на юбилей на сайте госуслуг

Жители Подмосковья, отмечающие юбилеи от 80 до 115 лет, теперь могут получить подарочный набор. Для этого надо подать заявление на региональном сайте госуслуг. Об этом сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Подарочные наборы пенсионерам в честь юбилея чаще всего дают без подачи заявления. Однако если человек переехал в Подмосковье недавно и данных о нем еще нет в региональной базе, то для получения подарка все-таки нужно подать заявление.

«Раньше оформление подарочного набора проходило только в МФЦ и соцзащите. Теперь сервис доступен на региональном портале госуслуг. Для удобства жителей старшего возраста предусмотрена подача заявления через представителя — это нужно указать при заполнении электронной формы», — рассказал Рымар.

По его словам, если подмосковный житель хочет оформить услугу самостоятельно, но у него нет доступа к сайту госуслуг или возникли сложности при заполнении заявления, то можно прийти в любой МФЦ региона и попросить помощи у консультанта. В цифровой зоне человеку предоставят доступ к сайту, помогут оформить онлайн-заявку и все нужные документы.

Услуга доступна на региональном сайте госуслуг, в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В меню надо выбрать услугу «Предоставление подарочного набора юбилярам», потом необходимо заполнить электронную форму заявления — подтвердить согласие на обработку данных, указать личные данные получателя подарочного набора, а также приложить скан паспорта и документ, который подтверждает место жительства заявителя в Московской области. Если заявление подает представитель пенсионера, то надо указать его личные данные и данные о доверенности.

Решение о предоставлении подарочного набора придет в личный кабинет пользователя на региональном сайте госуслуг. Ответ поступит в течение восьми рабочих дней. Подать заявление можно не ранее одного до юбилея и не позднее 12 месяцев после его наступления.

В 2020 году подарочные наборы получили свыше 76 тысяч жителей Подмосковья.