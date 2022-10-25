Уроки газовой безопасности прошли для пенсионеров из «Активного долголетия» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 12:19 Уроки газовой безопасности прошли для пенсионеров из «Активного долголетия» в Подмосковье

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«Мособлгаз» провел уроки газовой безопасности для пенсионеров из клуба «Активное долголетие». Волонтеры организовали лекции и мастер-классы на важные темы, связанные с использованием голубого топлива. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Участникам клуба рассказали о правилах использования газа, научили подавать заявку на установку систем контроля, сообщили о том, как не попасться на уловки мошенников и защитить себя от последствий загазованности.

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Кроме того, пенсионеров научили создавать и пользоваться личным кабинетом клиента, передавать показания, оплачивать счета онлайн и пользоваться «Госуслугами».

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Принять участие в уроках может любой желающий, рассказали в Минэнергетики. Для этого нужно подать заявку на сайте.

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