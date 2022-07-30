Пенсионерам бесплатно предоставили 30 торговых мест на ярмарке в Балашихе

Продавать овощи, фрукты, ягоды, выращенные на своих дачных участках, пенсионеры Балашихи теперь могут на трех специализированных площадках: в микрорайоне Железнодорожный на Советской улице вблизи дома № 25, на рынке «Сопта» и на ярмарке в микрорайоне Южный.

На каждой из указанных ярмарок предоставляется по 10 льготных торговых мест.

Получить льготное место на ярмарке можно, предоставив необходимые документы:

— пенсионное удостоверение;

— прописку на территории Балашихи;

— документы, подтверждающие наличие земельного участка для ведения садоводства, либо личного подсобного хозяйства.

Связаться с администрацией ярмарки в микрорайоне Железнодорожный можно по телефону: 89035796222.

По телефону 89654047080 можно позвонить на рынок «Сопта».

Администрация рынка в микрорайоне Южный консультирует по телефону: 84955218167.