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    30 июля 2022, 17:35

    Пенсионерам бесплатно предоставили 30 торговых мест на ярмарке в Балашихе

    Анастасия Борискова

    Продавать овощи, фрукты, ягоды, выращенные на своих дачных участках, пенсионеры Балашихи теперь могут на трех специализированных площадках: в микрорайоне Железнодорожный на Советской улице вблизи дома № 25, на рынке «Сопта» и на ярмарке в микрорайоне Южный.

    Пенсионерам бесплатно предоставили 30 торговых мест на ярмарке в Балашихе

    На каждой из указанных ярмарок предоставляется по 10 льготных торговых мест.

    Получить льготное место на ярмарке можно, предоставив необходимые документы:

    — пенсионное удостоверение;

    — прописку на территории Балашихи;

    — документы, подтверждающие наличие земельного участка для ведения садоводства, либо личного подсобного хозяйства.

    Связаться с администрацией ярмарки в микрорайоне Железнодорожный можно по телефону: 89035796222.

    По телефону 89654047080 можно позвонить на рынок «Сопта».

    Администрация рынка в микрорайоне Южный консультирует по телефону: 84955218167.