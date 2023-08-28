Подмосковье 28 августа 2023, 16:26 Пенсионера спасли в больнице в Химках после укуса гадюки Пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Химкинской больницы спасли 67-летнего мужчину после укуса ядовитой змеи. По его словам, инцидент произошел во время сбора грибов. На руке у местного жителя образовалась обширная гиперемия, которая могла привести к ампутации конечности.

По словам заведующей хирургическим отделением Виктории Едуновой, в срочном порядку пациенту ввели сыворотку против змеиного яда и обработали место укуса.

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«После стабилизации состояния мужчины врачи перевели его в хирургическое отделение, где провели вазоактивную и антикоагулянтную терапию для улучшения кровообращения и профилактики образования тромбов. Также пациенту был назначен курс антибиотиков», — добавила доктор.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. В случае укуса змеи врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу же обращаться за помощью к медикам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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