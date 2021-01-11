Больше двух недель на ИВЛ. Пенсионера с поражением легких на 94% спасли в Видном

Врачи клинической больницы Видного спасли мужчину с 94-процентным поражением легких. Пенсионера доставили к ним уже в тяжелом состоянии. Свыше двух недель 62-летний Аркадий Мартиросян был на искусственной вентиляции легких, пока дома его ждали жена и пять дочерей.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчина заболел месяц назад — у него начался кашель. Пациента определили в госпиталь парка «Патриот» для тех, у кого COVID-19 протекал не в тяжелой форме. Но состояние ухудшилось. Начался так называемый цитокиновый шторм — при резком росте цитокинов иммунитет атакует клетки собственного организма.

Первоначально поражение легких было 15%, но цифры выросли до 94%. Это увидели на повторном КТ. Мужчину срочно перевели в реанимацию Видновской РКБ.

Источник фото: телеканал «360»

Об этом рассказала заведующая инфекционным отделением № 3 в учреждении Анна Данилова. По ее словам, пациент находился на неинвазивной ИВЛ.

И больше двух недель он дышал с помощью кислородной маски. Чтобы спасти пациента, врачи вливали ему плазму с антителами к коронавирусу. Состояние осложнялось хроническим диабетом.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря комплексному подходу пациент быстро выздоровел. А через несколько дней Аркадий Мартиросян будет дома и сможет вновь увидеть семью.

Здесь врачи свою работу делают очень хорошо, с такой любовью. Все — от врачей до уборщицы — очень хорошо относятся к нам Аркадий Мартиросян.

Источник фото: телеканал «360»

Сам мужчина назвал поправку настоящим чудом, сотворенным врачами. Аркадий Мартиросян еще говорит с трудом, но дышит уже сам — без кислородной поддержки.