Подмосковье 17 мая 2023, 21:42 Пенсионера с острым инсультом спасли в больнице в Королеве

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В региональный сосудистый центр Королевской городской больницы поступил 66-летний мужчина. Специалисты смогли не только спасти жизнь пациента с острым инсультом, и вернуть его к полноценной жизни.

Мужчину обнаружили его родственники. Он был без сознания, поэтому пришлось срочно вызывать скорую.

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«Сначала пациенту провели процедуры медикаментозного растворения тромба, однако этого оказалось недостаточно. Экстренно мужчину перевели в нашу современную ангиографическую операционную, которая была оборудована по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева», — рассказал руководитель центра Руслан Гайфулин.

В итоге пенсионеру диагностировали закупорку бациллярной артерии головного мозга. Во время хирурги удалили мужчине тромб.

После хирургического вмешательства мужчина быстро пришел в себя. Сейчас его выписали, у пациента полностью исчезли симптомы инфаркта мозга.

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