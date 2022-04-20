Пенсионер попросил губернатора Подмосковья помочь с газификацией участка. И ему ответили

В июне 2021 года по поручению президента в Подмосковье стартовала программа социальной газификации.

Московская область стала лидером по количеству подключений. Мособлгаз догазифицировал уже большую часть населенных пунктов. Газ пришел в дома 50 тысяч человек.

Борис Николаевич Филимонов, инвалид второй группы, раньше был вынужден отапливать дом печкой. Но теперь, когда Мособлгаз взял на себя все расходы по установке оборудования и подведению газа к участку, свой дом житель деревни Следово сможет обогревать без лишних хлопот.

Это стало возможно благодаря письму, которое Борис Николаевич написал губернатору с просьбой помочь в газификации его участка. Ответ получил не на словах, а на деле.

«Отреагировали быстро. Сразу приехали рабочие и начали копать, проводить от центральной трубы к дому, отопление сделали, батареи поставили», — рассказал Борис Николаевич.

Все работы были проведены за неделю. Оперативность — главная задача для газовиков. До конца 2022 года газифицировать нужно все населенные пункты Подмосковья, которые вошли в программу.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал о том, работать с такими людьми, как Борис Николаевич очень важно и приятно.

«Программа действует до конца 2022 года. Перед нами стоит задача завершить все работы до конца года. Если какие-то жители в этот период заявку не подали, дом не зарегистрировали или еще какие-то есть сложности, ничего страшного. Приходите в 23, в 24, в 25 году, когда вы будете готовы. Мы ровно на тех же условиях, бесплатно доведем газ до границ земельного участка, если пожелаете — выполним работу внутри участка», — подчеркнул Баранов.

До конца 2022 года Мособлгаз догазифицирует около 3000 населенных пунктов. Газ придет в дома 290 тысяч жителей.