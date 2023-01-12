Подмосковье 12 января 2023, 11:05 Пенсионер из клуба «Вельяминовские моржи» впервые проплыл 25 метров в ледяной воде в Домодедове

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Николаю Михневу из Домодедова 76 лет, из которых 26 он занимается закаливанием. Этой зимой он решил не только окунуться в прорубь, но и проплыть в ледяной воде 25 метров при температуре воздуха минус 20 градусов.

Николай — участник клуба «Вельяминовские моржи». Купаются любители здорового образа жизни в пруду села Вельяминово — там на собственные средства они построили небольшую баню и спуск в воду.

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«Закаливание помогает быть здоровым и чувствовать себя отлично. Потому что из огня да в полымя. Ведь в русских сказках Иванушка-дурачок сначала в холодную, потом в теплую, потом в кипяток — и помолодел», — поделился мужчина.

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Самой юной купальщице клуба — Насте — восемь лет. Закаливаться она приходит вместе с мамой. А согреться после купания можно не только в бане, но и чаем, который готовят в 106-летнем самоваре.

Руководит клубом Александр Мигунов. В прошлом году коллектив отметил семилетие. Сейчас зимним плаванием занимаются 50 человек, а некоторые из них готовятся к соревнованиям, которые пройдут 12 января в Переславле-Залесском.

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