Пенсионер из Балашихи высадил аллею в Пестовском парке | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионер из Балашихи высадил аллею в Пестовском парке

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Пенсионер из Железнодорожного Василий Мишин, которому сейчас уже 90 лет, сделал очень важное и доброе дело для всех подрастающих поколений. Он самостоятельно высадил большую аллею деревьев в Пестовском парке. Там есть молодые каштаны и дубы, ели, яблони, липы. Таким образом пенсионер сделал и огромный подарок самому себе — он и сам проживает на улице Луговой, как раз напротив Пестовского парка.

«Когда я еще работал в „Теплосети“ в Павлино, то увидел там незнакомое мне дерево, которое очень красиво цвело. Это был каштан. Тогда я решил посадить несколько таких деревьев возле своего дома. А в Пестовский парк я каждое утро приходил бегать и делать зарядку. Парк тогда выглядел, как бесхозный, много деревьев здесь пропало, всё заросло травой, которую надо было убирать», — рассказал Василий Александрович.

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Работы пенсионер ведет уже достаточно давно — еще в 2016 году он начал заниматься таким благим для экологии делом. За это время он успел посадить в парке 35 каштанов, 30 дубов, 40 елок, несколько яблонь и лип. Теперь стало очень приятно гулять в этом парке. Если пройтись от центрального входа вглубь, то можно увидеть несколько небольших углублений. Там этой осенью Василий Александрович посадил новые каштаны. Можно ждать, что весной здесь взойдут первые ростки.

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В самой Балашихе Василий Александрович проживает уже последние 40 лет. А сам родился при этом в Орловской области. Там же ему довелось пережить все ужасы Великой Отечественной войны.

«В семье нас росло восемь детей — четыре брата и четыре сестры. Во время войны я был за старшего, отец и два брата ушли на фронт. Ездил в поле, набирал снопов, мы их подсушивали, молотили и варили кутью. Хотя я был совсем ребёнком, пахал на нашей корове. В 1943 году немцы погнали нас на погрузку (чтобы увезти на работы в Германию), но наши войска смогли нас отбить, и мы вернулись домой. В День Победы я был в поле, радио у нас тогда не было, радостные вести мы узнали от соседки, которая к нам прибежала», — поделился Василий Александрович.

На учебу Василий Мишин поступил в Ельце. После этого он поехал в Москву на работу. Он стал тружеником тыла и ветераном военной службы. После этого она работал слесарем в колхозе, затем на предприятии «Теплосети Железнодорожного». На пенсию Мишин вышел только в 80 лет. Он и сейчас ведет активный образ жизни и даже каждое утро совершает пробежки.

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